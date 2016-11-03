﻿الأمم المتحدة: انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ستتجاوز في 2030 الحد المتفق عليه

لندن – مراكش – وكالات: قالت الأمم المتحدة أمس الخميس ان انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في 2030 ستتجاوز بواقع 12 إلى 14 مليار طن الحجم المطلوب للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند المستوى المتفق عليه دوليا.

وقبل يوم من بدء تطبيق اتفاقية باريس العالمية للمناخ، أجرى التقرير السنوي للبيئة الصادر عن الأمم المتحدة مراجعة للتعهدات الحالية للدول بشأن خفض الانبعاثات ومدى فعاليتها وخلص إلى أنها غير كافية.

ومن المتوقع أن تبلغ الانبعاثات 54 إلى 56 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في 2030، أي أعلى بكثير من مستوى 42 مليار طن المطلوب للحفاظ على فرصة إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجتين مئويتين في القرن الحادي والعشرين.

وقال إريك سولهايم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان «إن لم نبدأ في اتخاذ خطوات إضافية الآن، بدءا بالاجتماع المقبل بشأن التغير المناخي في مراكش فإننا سنتحسر على مأساة إنسانية يمكن تفاديها».

وتدخل الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة ارتفاع درجاتحرارة الأرض حيز التنفيذ رمزيا اليوم الجمعة، بعد اقل من عام على تبنيها في قمة باريس، فيما ما زالت الطريق لتطبيقها طويلة بدءا بقمة المناخ التي تنطلق في مراكش يوم الإثنين المقبل.

من جهتها، رحبت سيغولين روايال، وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية ورئيسة قمة باريس بانهاء 92 بلدا عملية التبني من اصل 192 دولة وقعت على اتفاقية باريس.

كما ان شرط سريان الاتفاقية، اي مصادقة 55 بلدا تمثل 55 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حول العالم، تم في فترة اقصر من توقعات الخبراء كافة.

وقالت روايال «فعلنا في تسعة اشهر ما استغرق ثمانية اعوام لبروتوكول كيوتو»، في مؤشر على تضاعف الوعي على أعلى المستويات السياسية بشأن الحاجة الملحة للتحرك، من اجل ابقاء متوسط ارتفاع درجة حارة الأرض دون درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ومن ضمن كبار مولدي الانبعاثات لم تلب روسيا النداء، ولم توفر مؤشرا حول موعد للمصادقة.

وفي أستراليا واليابان بدات عمليات التطبيق، فيما في أوروبا يبقى على بولندا وبلجيكا وايطاليا وإسبانيا المصادقة محليا على الاتفاقية.

لكن الخبير في منظمة «يونيون اوف كونسرند ساينتيستس» (اتحاد العلماء المختصين) آلدن ماير قال «من المهم الحفاظ على زخم باريس وعدم الاكتفاء بالترحيب بسريان» الاتفاقية.

فالمفاوضون ما زال امامهم عمل كثير، نظرا لاحتواء الاتفاق المبرم بالتوافق على احكام كثيرة تستلزم التوضيح.

لكن الوجهة حددت (بلوغ انبعاثات غازات الدفيئة حدها الاقصى ثم تقليصها باسرع وقت) ولذا «يجب ان تكون قمة الاطراف الـ22 قمة تحرك وتطبيق» على ما اكد المتحدث باسم كتلة الدول الاقل تطورا توسي مبانو- مبانو.

من ابرز المواضيع التي ما زالت تحتاج العمل تعريف قواعد الشفافية بين الدول، ومضاعفة المساعدة المالية للدول النامية، والمساعدة التقنية لبلورة سياسات تنمية «نظيفة» (طاقات متجددة، نقل، سكن اقل استهلاكا للطاقة، تقنيات زراعية جديدة، الخ)، عرض الاستراتيجيات الوطنية مع حلول العام 2050.

حاجة ملحة لبذل المزيد

اعتبرت المفاوضة الفرنسية لورانس توبيانا ان «الرهان الأهم في مراكش هو الاتفاق على موعد اقصى لتحديد قواعد تطبيق الاتفاقية، لا سيما قواعد الشفافية»، مضيفة ان «2017 ليس موعدا واقعيا، لكن 2018 ممكن».

وتتعلق قواعد الشفافية بالمعلومات التي يترتب على الدول توفيرها بشأن اجراءاتها للحد من الانبعاثات وتطور الدعم المالي العام.

بالموازاة مع زيادة الشفافية يستند الاتفاق إلى تعزيز خطط العمل لكل بلد حتى 2025 او 2030.

وستشكل مساعدة الدول النامية نقطة حساسة مجددا. فمن أصل 100 مليار دولار موعودة سنويا حتى العام 2020، أعلن اللاعبون المختلفون (دول، مصارف متعددة الأطراف، الخ) عن تخصيص 67 مليارا، بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتأمل الدول الأكثر فقرا إعلانات جديدة «لافتقارها إلى الموارد والخبرات لحماية أنفسها بالطريقة المناسبة من العواقب الكاسحة»، بحسب توسي مبانو مبانو.

ختاما ستشكل قمة مراكش مناسبة لقياس التطور الذي أحرزه عدد من التحالفات الـ70 التي شكلت على هامش مؤتمر الاطراف الـ21 في باريس (تحالفات في مجالات الطاقة الشمسية، الابتكار، التقنيات الزراعية، انظمة الانذار وغيرها).

كما تنتظر الدول الافريقية الكثير من مبادرة الطاقات المتجددة ومبلغ 10 مليارات الموعود لترويج الطاقات الخضراء على القارة، بعد تحديد حاكميتها والتقييم الجاري لمشاريعها المقترحة.