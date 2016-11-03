﻿اختتام المنتدى الخليجي التركي بدعوة لإنشاء شركة قابضة بهدف زيادة الاستثمارات

المنامة – الأناضول: اختتم منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني أعماله مساء الأربعاء بعدد من التوصيات، أبرزها «الدعوة إلى تأسيس شركة تحدد وتدرس الفرص الاستثمارية في دول المجلس وتركيا».

كما أوصى المنتدى، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة على مدار يومين، بـ»العمل على تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بدخول أصحاب الأعمال الأتراك إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل معاملتهم في الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة الحرة».

وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ان «الاتحاد بالتعاون مع نظيره التركي يتطلعان إلى دراسة إنشاء شركة (تركيا – الخليج) القابضة بحيث تركز على دراسة الفرص الاستثمارية في دول المجلس وتركيا».

وأكد آل ثاني أن «اتحاد الغرف الخليجية عازم على مواصلة التواصل مع نظيره التركي من أجل بلورة المزيد من أفكار التعاون المشترك».

وأشار إلى أن الاتحادين «سيبحثان دراسة إمكانية تقديم الحكومة التركية أراض خصبة، وتخصيصها لدول مجلس التعاون الخليجي للأغراض الزراعية، وذلك لضمان الأمن الغذائي لدول المجلس».

وذكر أن من بين المشروعات المشتركة – الجاري دراستها- «تخصيص جائزة لأفضل الأعمال الريادية في إطار تمكين الشباب، وتشجيعهم ودمجهم في عالم الأعمال».

وبيّن آل ثاني «أهمية مشاركة الشباب من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال في تركيا ودول مجلس التعاون في الفعاليات والمنتديات كافة».

وفي وقت سابق أمس قال وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، في حوار أجرته معه وكالة أنباء البحرين الرسمية، ان بلاده ستكون مستعدة بشكل دائم لعقد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي في عديد المجالات الأمنية والعسكرية والتجارية.

وفي رده على ما طرحه البعض في المنتدى عن قيام حكومات أو مستثمرين باستئجار أراضٍ في تركيا لإقامة مشاريع غذائية، قال توفنكجي «يعرف الجميع ما تتمتع به تركيا من موارد كبيرة في المجال الغذائي، حيث تضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى جودة التربة وتوفر المياه ووجود بنية تحتية قوية».

وتابع «لذلك فإن إمكانية الاستثمار الزراعي الناجح في تركيا متوفرة وبشكل كبير، حيث أننا كحكومة ندعم هذا النوع من المشاريع ونقدم لها كافة التسهيلات».

وشارك في المنتدى نحو 600 مستثمر بحريني وخليجي وتركي.

وأقيم بالتعاون بين مجلس تعاون دول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول المجلس، وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.

وقد بلغ حجم التجارة الخليجية في تركيا حوالي 15 مليار دولار فيما بلغ حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة حتى عام 2015 نحو 12 مليار دولار أمريكي.

وقد ارتفع عددالشركات الخليجية في تركيا بنهاية عام 2015 إلى 1500 شركة، فيما بلغ عدد السياح الخليجيين إلى تركيا في العام الماضي نحو 800 ألف سائح.