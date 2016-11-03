﻿بورصة مصر تقفز مع تعويم العملة والسوق السعودية ترتفع وقطر تتراجع

دبي – رويترز: قفزت البورصة المصرية أمس الخميس بعدما قام البنك المركزي بتعويم الجنيه، في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حل أزمة نقص العملة الصعبة في البلاد، بينما حققت البورصة السعودية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 8.4 في المئة في الساعة الأولى من جلسة التداول، بعدما خفض المركزي قيمة الجنيه 32.2 في المئة إلى سعر استرشادي مبدئي 13 جنيها للدولار.

لكن المؤشر قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 3.4 في المئة فقط في أكثف تداول من نوعه منذ أوائل أغسطس/آب، في ظل توخي كثير من المستثمرين الحذر وجني أرباح، من جانب من توقعوا خفض العملة. وزاد المؤشر الثانوي للبورصة 1.7 في المئة فقط.

وتأمل السلطات في إقناع المستثمرين بأن الجنيه وصل أخيرا إلى قيمته العادلة، وهو ما قد يجذب مليارات الدولارات إلى مصر ويشجع مئات الآلاف من المصريين الذين يعيشون في الخارج على إرسال أموال إلى البلاد عبر الطرق الرسمية.

وقال محللون لدى «المجموعة المالية هيرميس» في مذكرة «نرى أن الخطوة مشجعة للمستثمرين على الإقبال مجددا على الأصول المصرية، وبصفة خاصة تلك المقومة بالعملة المحلية.»

وقفز سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 6.2 في المئة. وقالت «هيرميس» ان البنك سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من التدفقات الآتية من جميع فئات المستثمرين، نظرا لوزنه في المؤشرات المحلية والإقليمية ومؤشرات الأسواق الناشئة.

لكن بعض الأسهم الرئيسية أغلقت على انخفاض، ومن بينها سهم «القلعة» للاستثمار الذي تراجع 3.9 في المئة، وسهم «هيرميس» نفسها الذي هبط اثنين في المئة.

ومن المتوقع أن يتسبب تعويم الجنيه في ارتفاع التضخم، وهو ما سيؤثر سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين. وصاحب التعويم رفع أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية. ويعني اعتماد مصر على الاستيراد أن ضعف عملتها ربما لا يؤدي إلى تحسن كبير في التصدير.

وبناء على ذلك، وبالإضافة إلى أسباب أخرى، يقول كثير من مديري الصناديق الأجنبية إنهم لن يسارعوا إلى الاستثمار في مصر.وقال مارتن جان باكوم، خبير الاستثمار في الأسواق الناشئة لدى «إن.إن إنفستمنت بارتنرز» ومقرها لاهاي في هولندا، ان تعويم العملة يتيح فرصا، لكنه أبدى حذره قائلا «بداية ينبغي أن تستقر العملة، وعليهم حل مشكلة الموازنة. فمعدل العجز في خانة العشرات، والاقتصاد ضعيف نظرا لأزمة السياحة، ومصر شديدة التأثر بضعف التجارة العالمية، لأن ذلك ينعكس على إيرادات قناة السويس.»

ومن المتوقع أن يمهد تعويم الجنيه الطريق لتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وقال محمد الجمل، العضو المنتدب لأسواق رأس المال لدى «الواحة كابيتال» في أبوظبي، ان الأسواق تتطلع بشغف إلى الإعلان عن صفقة القرض، وتريد أن ترى ما إذا كان التعويم سيقضي في النهاية على الفجوة بين سعري صرف العملة في السوقين الرسمية والموازية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 في المئة لتبلغ مكاسبه على مدى الأسبوع 2.1 في المئة، حيث تجاوز الرابحون الخاسرين بواقع 147 إلى 12. وساهم إصدار الحكومة الضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار الشهر الماضي في تهدئة المخاوف المتعلقة بشح السيولة في النظام المصرفي.

واستمر الأداء القوي لأسهم البنوك السعودية، مع صعود أسهم 11 بنكا من 12 مصرفا تم تداول أسهمها. وصعد سهم بنك الجزيرة وهو مصرف متوسط الحجم 2.2 في المئة.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.2 في المئة، وكانت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرابح الرئيسي. وقفز سهم «الخليج للملاحة» سبعة في المئة وسهم بنك المشرق 6.2 في المئة.

لكن مؤشر بورصة قطر تراجع 1.2 في المئة إلى 9956 نقطة بعدما هبط 1.3 في المئة أمس الأول.

وانخفض سهم «أريدُ» للاتصالات 3.2 في المئة، وسهم بنك قطر الوطني 2.1 في المئة.وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في مصر قفز المؤشر 3.4 في المئة إلى 8811 نقطة.

وفي السعودية ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 6060 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 3298 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.4 في المئة إلى 4282 نقطة.

وتراجع المؤشر القطري 1.2 في المئة إلى 9956 نقطة، بينما زاد المؤشر الكويتي 0.03 في المئة إلى 5409 نقاط.

وهبط المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5462 نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1144 نقطة.