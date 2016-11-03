﻿مصر تحرر سعر صرف الجنيه وترفع أسعار الفائدة بهدف إعادة الاستقرار إلى أسواق العملة

القاهرة – وكالات: أعلنت مصر أمس الخميس تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة، في خطوة طال انتظارها لإعادة الاستقرار إلى أسواق العملة بعد أسابيع من الاضطرابات.

وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3 في المئة ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار، مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس/آذار الماضي.

وقد تعرض الجنيه لضغوط نزولية عنيفة في الشهور الأخيرة جراء شح المعروض من الدولارات، مع نضوب موارد البلاد من العملة الصعبة، في ظل ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011.

وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء حتى وصل إلى 18 جنيها للدولار هذا الأسبوع، مما دفع المستوردين للتوقف عن شراء العملة الأمريكية، قبل ان يتحسن السعر الليلة قبل الماضية مما أتاح فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويم الجنيه.

وفي إعلان فاجأ الأسواق صباح أمس ذهب البنك المركزي أبعد مما توقع المصرفيون، ليحرر سعر صرف الجنيه بالكامل. ورفع المركزي في الوقت نفسه أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس (3 في المئة) لدعم العملة المحلية.

وقال المركزي في بيان «قرارات تحرير أسعار الصرف تستهدف إستعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتإلى إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية، استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق.»

وقال البيان انه سيجري تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، مع اطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربن)..

وأعلن البنك المركزي رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس إلى 14.75 في المئة و15.75 في المئة على الترتيب.

وأبلغ البنوك العاملة في البلاد أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص عشرة في المئة عن سعر الصرف الجديد، وذلك حتى عطاء لبيع العملة الصعبة تم طرحه في الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش)، وبيع فيه 100 مليون دولار، وليس أربعة مليارات كما قال أشاع بعض المصرفيين.

وقفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق الخميس مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين أمريكيين بعدما تقرر تحرير سعر الصرف.

وأظهرت بيانات «تريدويب» أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات استحقاق 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.

وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية، بمؤشر «إي.ام.بي.آى غلوبال» للسندات، إلى 479 نقطة أساس وهو أضيق نطاق في نحو شهر.

وقال رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي أمس ان البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة، بفائدة 16 و20 في المئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب.

وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة في اتصال هاتفي «البنك سيطرح شهادات بفائدة 16 في المئة لأجل ثلاث سنوات وشهادات بفائدة 20 في المئة لأجل 18 شهرا.»

أما محمد الاتربي، رئيس بنك مصر، فقال أن البنك سيطرح شهادات مماثلة لنفس الآجال. وفتح البنكان باب شراء الشهادات الجديدة أمام الجمهور اعتبارا من أمس.

وقال البنك المركزي في بيان انه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد، ويقلص تدريجيا التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة.

وأضاف أنه سيسمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

وأكد في البيان أنه «لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية.»

وقال انه ألغى قائمة أولويات الاستيراد، مع استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع، وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.

وتابع أن تحرير أسعار الصرف يستهدف إعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية (السوداء) للنقد الأجنبي تماما.

ومع وصول عجز الموازنة إلى 12 في المئة في 2015-2016، وتفاقم التشوهات في أسواق العملة، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامج إصلاح اقتصادي.

وفي إطار هذه الإصلاحات كان من المتوقع على نطاق واسع ان تخفض مصر سعر الجنيه وتتبني آلية أكثر مرونة لسعر الصرف، وهي خطوة يقول اقتصاديون أنها ستؤدي إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.

محافظ المركزي: مستعدون

لتعديل السياسة النقدية متى يلزم

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، استعداد البنك لتعديل سياسته النقدية الجديدة إذا لزم الأمر، بما يضمن استقرار أسواق الصرف وتعزيز الاقتصاد، مشددا في الوقت نفسه على التزام البنك بسعر الصرف المرن الذي تقرر اعتماده أمس، وأنه لا رجعة عن هذه الخطوة.

وأضاف في مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس في مقر البنك في وسط القاهرة، ان الفترة الأسوأ بالنسبة لسوق الصرف المصرية قد مرت، وأن الشعب المصري تحمل الصعاب، إدراكا منه للمخاطر السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

من ناحية أخرى، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الأساس في الإجراءات الاقتصادية ضبط الموازنة العامة والإنفاق، لافتاً إلى أن آخر مراحل الإصلاح الاقتصادي هو تحرير سعر صرف الجنيه، وأن قرار التحرير يهدف إلى إعطاء البنوك القوة لاستعادة النقود داخل القطاع المصرفي، مضيفا أن البنك متفائل جداً بالخطوات التي تم اتخاذها، وأنها تدعم الإنتاج المحلى.

وتابع «اتصالاتنا مستمرة مع صندوق النقد الدولي لوضع الاقتصاد المصري على طريق الثقة»، موضحا ان السندات الدولية التي تعتزم مصر طرحها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة كجزء من برنامج قرض صندوق النقد الدولي ستحقق لمصر حصيلة تبلغ 6 مليارات دولار.

وأشار عامر إلى أن الاقتصاد المصري يوفر سنويا حوالي 100 مليار دولار بما يلبي احتياجات السوق، وأن الإجراءات الجديدة المعلنة أمس استهدفت استعادة هذه الدولارات إلى التداول داخل القنوات الشرعية، بعيدا عن السوق الموازية التي كانت قد ازدهرت خلال الفترة الماضية.

وذكر إن حصيلة البنوك المصرية من الدولارات زادت بمقدار 8 أمثالها خلال يوم واحد بعد قرار تحرير صرف الجنيه، معتبرا أن من جانبه قال الملياردير المصري نجيب ساويرس أمس في تصريح تلفزيوني ان تحرير سعر الجنيه المصري «خطوة متأخرة»، لكنه توقع أن يحقق «الاستقرار» لسوق الاستثمار في مصر.

وقال في تصريح لقناة (سي.إن.بي.سي عربية) ان المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية بسبب شح الدولار ووجود سوق سوداء له.

وقال بيان المركزي «حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الإقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة، وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.»

وشدد على أنه لن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، وأنه يضمن أموال المودعين في الجهاز المصرفى بكافة العملات، وأنه لا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وقال «تأتي قرارات البنك المركزي في سياق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهيكلي، الذي أعلنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه بإحكام، لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، من خلال إستكمال إصلاح منظومة الدعم، وترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض الواردات خاصة الإستيراد العشوائي، وزيادة الصادرات وتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصرية.»

ورحب صندوق النقد الدولي بقرار تعويم الجنيه، وقالت مديرته العامة كريستين لاغارد ان هذه «خطوة محل ترحيب في ضوء الظروف الاقتصادية…وهي تُظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد».

ولكنها أحجمت عن التعليق عند سؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع قيمته 12 مليار دولار لمصر.

وقال كريس غارفيس، رئيس وفد الصندوق إلى مصر، في بيان «نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف».

وأضاف «في ظل النظام الجديد، سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا، وبذلك يوفر العملة في السوق. وسيؤدي نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي».

واعتبر هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار في كلية التجارة جامعة القاهرة، ان «القرار جاء في التوقيت المناسب»، مشيرا إلى ان «الوضع كان سيسوء أكثر لو تأخر القرار». وتابع ان تعويم الجنيه «سيكون له أثر إيجابي للغاية عبر تشجيع الاستثمار».

وقال «لم يكن من المنطقي ان يأتي مستثمر لبلد بها سعرين للصرف الفارق بينهما 100 في المئة تقريبا».

وكان رد فعل البورصة المصرية ايجابيا على قرار تحرير سعر صرف العملية الوطنية اذ قفز مؤشرها الرئيسي لدى افتتاح الجلسة الاولى صباح أمس بنسبة تزيد عن 8 في المئة، ولكنه أقفل على زيادة 3.4 في المئة.