﻿الاتحاد الانكليزي يغرم مورينيو 58 ألف جنيه ويوقفه مباراة!

لندن – د ب أ: قرر الاتحاد الانكليزي لكرة القدم، تغريم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، 58 ألف جنيه استرليني وإيقافه مباراة بسبب واقعتين منفصلتين. وفرض الاتحاد غرامة 50 ألف جنيه على مورينيو على خلفية التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام قبل مباراة فريقه مع ليفربول في 17 الماضي، والتي علق خلالها على حكم المباراة. وذكر الاتحاد أن إيقاف مورينيو مباراة واحدة جاء عقب «اعترافه باستخدام كلمات مسيئة أو مهينة تجاه حكم المباراة، وتقبله للعقوبة المنصوص عليها في اللائحة». ووقعت تلك الحادثة خلال الشوط الثاني من مباراة الفريق التي تعادل فيها بدون أهداف مع بيرنلي على ملعب «أولد ترافورد» في الثلاثين من الشهر الماضي. وأضاف الاتحاد: «عقوبة الإيقاف، تأتي بناء على مخالفة مورينيو للوائح الاتحاد، التي تتضمن أيضا غرامة ثمانية آلاف جنيه».

كارول يعود إلى تدريبات وستهام بعدما طارده مسلحون

لندن – د ب أ: عاد أندي كارول مهاجم وستهام الإنكليزي إلى التدريبات بعدما تجاوز محنته حيث تعرض للمطاردة بواسطة مسلحين اثنين على دراجة نارية. وتحقق الشرطة في الواقعة حيث قال كارول (27 عاما) أن سيارته تعرضت للمطاردة بواسطة دراجة نارية عقب انتهاء تدريب فريقه. وقال سلافين بيليتش مدرب وستهام: «لا أعتقد أن ذلك حدث على سبيل الصدفة، وتعرض للمطاردة لفترة طويلة». وأضاف: «لقد كان كارول شجاعا جدا وعاد إلى التدريبات، إنه يبتسم اليوم والأجواء جيدة الآن». يذكر ان كارول يتعافى من الإصابة التي ابعدته عن الملاعب منذ الجولة الأولى من الموسم.

ريبيري يتعافى من الإصابة ويعود إلى البايرن

برلين – د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، عودة الجناح الفرنسي فرانك ريبيري إلى تدريبات الفريق بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته فترة طويلة. وتعافى ريبيري (33 عاما) من الإصابة التي تعرض لها في عضلات الفخذ خلال فوز البايرن 1/صفر على هامبورغ في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي. ومازال موقف النجم الفرنسي المخضرم غامضا في ما يتعلق بإمكانية الاستعانة به خلال اللقاء المقبل أمام ضيفه هوفنهايم غدا السبت.

إصابة اليد تبعد الحارس شمايكل عن ليستر

لندن – د ب أ: سيفتقد ليستر خدمات حارس مرماه كاسبر شمايكل خلال الفترة المقبلة، عقب إصابته بكسر في يده خلال مشاركته بدوري أبطال أوروبا. وأصيب شمايكل في يده اليمنى خلال تعادل ليستر مع مضيفه كوبنهاغن الدنماركي سلبا. وذكر ليستر أن شمايكل سيخضع للكشف أمام أحد المتخصصين عندما يعود إلى انكلترا، بدون أن يعلن عن موعد عودته إلى الملاعب. ويتربع ليستر على صدارة المجموعة بعشر نقاط، لكنه يقبع في المركز الحادي عشر في الدوري الانكليزي، قبل لقائه مع وست بروميتش ألبيون الأحد المقبل.

الفيفا يوصي بإيقاف مساعد بن همام مدى الحياة!

برلين – د ب أ: أوصت غرفة التحقيقات بلجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتوقيع عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة اي نشاط يتعلق بكرة القدم على نجيب شيراكال، مساعد عضو اللجنة التنفيذية للفيفا السابق القطري محمد بن همام. وسبق لشيراكال العمل مساعدا للرئيس الأسبق للاتحاد الأسيوي، والذي صدر قرار في 2012 بإيقافه مدى الحياة عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم. وأوضحت غرفة التحقيقات بلجنة القيم أن التحقيقات ركزت بشكل أساسي على مشاركة شيراكال في تقديم مبالغ مالية إلى عدد من مسؤولي اللعبة. وسيتم تقديم التوصية إلى الغرفة القضائية بلجنة القيم لاتخاذ القرار النهائي.

وفاة حارسة منتخب غامبيا خلال عبور البحر إلى إيطاليا!

بانغول – د ب أ: يعتقد أن حارسة مرمى منتخب غامبيا لكرة القدم للسيدات لقت حتفها بينما كانت تحاول الهجرة إلى إيطاليا. وقال ألبي غوبارتي ابن عم الرياضية إن فاطمه جاوارا (19 عاما) توفيت يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر أثناء محاولة العبور على متن قارب من ليبيا إلى إيطاليا. وأضاف غوبارتي أن الرياضية الشابة غادرت غامبيا في أيلول/ سبتمبر، ويقال أنها قضت عدة أسابيع في مخيم بمدينة مصراتة الليبية قبل أن تستقل القارب لعبور البحر الأبيض المتوسط. وتابع ابن عم الرياضية قائلا إن أسرتها أحيطت علما بوفاة جاوارا من المهرب الذي دفعت له أموالا لمساعدتها في دخول أوروبا. وقال رئيس اتحاد غامبيا لكرة القدم لامين كابا باغو: «نحن في حالة حزن لأن هذه خسارة كبيرة للفريق الوطني وللأمة». وشاركت جاوارا لأول مرة كحارسة لمرمى منتخب جامبيا خلال كأس العالم تحت 17 سنة في أذربيجان في 2012.