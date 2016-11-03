﻿تورنتو رابتورز يهزم واشنطن ويزاردز

واشنطن – رويترز: تألق ديمار ديروزان وأحرز 40 نقطة ليقود تورونتو رايتورز إلى الفوز 113-103 على مضيفه واشنطن ويزاردز في للمحترفين.

وأحرز ديروزان 28 نقطة خلال النصف الثاني من المباراة كما أحرز ثماني من أخر 11 نقطة للفريق الفائز. وأحرز جون وول 33 نقطة وقدم 11 كرة حاسمة لواشنطن ويزاردز لكنها لم تكن كافية لمنع هزيمة فريقه في أول مباراة يخوضها على أرضه هذا الموسم. وفي ملعبه وأمام جمهوره فاز فينكس صنز على بورتلاند تريل بليزرز 118-115 في الوقت الإضافي. وتحقق الفوز بفضل رمية ثلاثية من ايريك بليدسو لاعب فينكس مع انتهاء الوقت الإضافي للمباراة ليمنح فريقه الفوز الأول في الموسم الحالي. وفاز تشارلوت هورنتس على ضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 109-93 وعلى أرضه أيضا فاز بروكلين نيتس على ديترويت بيستونز 109-101.