﻿البيسبول الأمريكية: شيكاغو كابز بطلاً للمرة الاولى منذ 108 أعوام

نيويورك – الأناضول: حقق شيكاغو كابز لقب الدوري الأمريكي للبيسبول للمرة الأولى منذ لقبه الأخير الذي ظفر به عام 1908.

وتغلّب شيكاغو كابز في المباراة السابعة والأخيرة من الجولة النهائية على كليفلاند إنديانز الذي كان يتعطش لنيل لقبه الجديد بعدما ظفر بالبطولة لآخر مرة في 1948. ورغم تأخر شيكاغو كابس 3-1 أمام خصمه في الجولة النهائية، إلّا أنه استطاع قلب النتيجة في المباريات الثلاث الأخيرة وحسم اللقب بأربعة انتصارات مقابل 3 هزائم. واستمرت المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب «بروغرسيف فيلد» لمدة 4.5 ساعة، وانتهت الفترة الأصلية بالتعادل بينهما، ليحسم شيكاغو المباراة في الوقت الإضافي 8-7. وختم شيكاغو كابز مشوار بطولة الدوري بـ103 انتصارات مقابل 58 هزيمة، وبتحقيقه الدوري لهذا العام يكون الفريق توج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. وعقب المباراة النهائية عبّر كريس برايانت أحد لاعبي شيكاغو عن سعادته الكبيرة بالظفر بلقب البطولة، مشيرا الى أنها كانت أفضل مباراة يلعبها في حياته. وقال زميله أنطوني ريزو إنهم دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه بهذا الانتصار وإن عناصر الفريق سيعتزّون بهذا النصر مدى حياتهم.

ومع صافرة النهاية تدفّق آلاف من مشجعي كابز إلى الساحات والميادين للاحتفال بفوز فريقهم ببطولة الدوري، مرددين نشيد النادي أمام ملعب «ريغلي فيلد» بمدينة شيكاغو.