﻿الدوري المصري: فوز المقاصة والداخلية في المرحلة الثامنة

القاهرة – د ب أ: اعتلى مصر المقاصة صدارة الدوري المصري مؤقتا، بعدما واصل سلسلة انتصاراته بفوزه في المباراة الخامسة على التوالي، إثر فوزه الثمين 4/2 على مضيفه وادي دجلة، في المرحلة الثامنة، التي شهدت أيضا فوز الداخلية على ضيفه الشرقية 1/صفر.

وارتفع رصيد المقاصة إلى 18 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام الأهلي، الثاني، الذي ما زال بإمكانه العودة إلى الصدارة مرة أخرى في حال فوزه على مضيفه طنطا اليوم. وتجمد رصيد دجلة، الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم، عند 11 نقطة في المركز الثامن. وانتهى الشوط الأول بتقدم المقاصة بهدف بولان فوافي في الدقيقة 38. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما أضاف نانا بوكو الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يقلص عرفة السيد الفارق بالهدف الأول لدجلة. وأعاد أحمد الشيخ فارق الهدفين مرة أخرى عقب إحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ليواصل ممارسة هوايته في هز الشباك، ويعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة بسبعة أهداف. وأشعل مصطفى طلعت أجواء الإثارة مجددا، بعدما أضاف الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 61، قبل أن يطلق بوكو رصاصة الرحمة على آمال دجلة في التعادل، بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. وحصد الداخلية انتصاره الأول هذا الموسم، بعدما تغلب 1/صفر على ضيفه الشرقية، سجله محمود ابراهيم في الدقيقة 83. واضطر الداخلية للعب بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة عقب طرد شهاب الدين محمد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وارتفع رصيد الداخلية إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد الشرقية، الذي تلقى خسارته الخامسة على التوالي والسادسة هذا الموسم، عند نقطة واحدة.

الدوري القطري: فوز الغرافة وأم صلال بثنائيتين

الدوحة – د ب أ: استعاد الغرافة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري القطري، بعدما انتزع فوزا ثمينا 2/صفر من مضيفه الوكرة، في المرحلة السادسة التي شهدت أيضا فوز أم صلال على ضيفه الخريطيات بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد الغرافة إلى ثماني نقاط في المركز السابع مؤقتا، فيما قبع الوكرة في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة. وتقدم كريستيان نيميث لمصلحة الغرافة في الدقيقة 62، قبل أن يضيف فلاديمير فايس الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء تسبب فيها محمد عرفة مسعد لاعب الوكرة الذي حصل على إثرها على البطاقة الحمراء. وقاد يانيك ساغبو فريقه أم صلال لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على الخريطيات 2/صفر. وارتدى ساغبو ثوب الإجادة في المباراة بعدما أحرز هدفي أم صلال في الدقيقتين 47 والأولى من الوقت الضائع من ركلة جزاء. ورفع أم صلال رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، علما أن هذا هو الفوز الأول للفريق منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، حيث يرجع آخر فوز له إلى 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما تغلب على ضيفه الخور 2/1 في مستهل مبارياته بالبطولة هذا الموسم. في المقابل، تجمد رصيد الخريطيات عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا.

الدوري السعودي: الشباب يجتاز الفيصلي بهدف في الوقت القاتل

الرياض – د ب أ: واصل الشباب صحوته في الدوري السعودي، بعدما حقق فوزا مثيرا 1/صفر في اللحظات الأخيرة على مضيفه الفيصلي في المرحلة الثامنة.

وارتقى الشباب، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، إلى الصدارة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على الاتحاد، الذي تراجع للمركز الثاني، قبل لقائه مع ضيفه الباطن في وقت لاحق. في المقابل، تجمد رصيد الفيصلي، الذي تكبد خسارته الرابعة على التوالي، عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر. ولعب اسماعيل المغربي دور البطولة، بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من متابعة لتمريرة حسن فلاتة.

الدوري الجزائري: بلوزداد يتفق مع المدرب المغربي الزاكي

الجزائر – د ب أ: توصل شباب بلوزداد الجزائري لاتفاق، مع المدرب المغربي بادو الزاكي، لتدريب الفريق، خلفا للفرنسي ألان ميشال، الذي أقيل من منصبه على خلفية تراجع النتائج.

وذكرت مصادر أن الزاكي منتظر وصوله للجزائر غدا السبت لمتابعة فريقه الجديد في المباراة امام ضيفه اولمبي المدية في المرحلة العاشرة من الدوري، ليوقع على العقد الذي يربطه بالنادي الجزائري. وسيكون الزاكي ثالث مدرب يقود بلوزداد هذا الموسم بعد المحلي فؤاد بوعلي والفرنسي ميشال. ويحتل بلوزداد المركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط.

الدوري التونسي: النجم يعبر بن قردان في لقاء مؤجل

تونس – الأناضول: حقق النجم الساحلي الفوز على ضيفه اتحاد بن قردان 1/0، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للمجموعة الأولى للدوري التونسي.

أحرز الهدف محمد بن عمر في الدقيقة 67. وارتقى النجم للمركز الثاني بالمجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن اتحاد بن قردان. وتتبقى مباراة مؤجلة أخرى للنجم من الجولة الثالثة، وتقام الخميس 17 الجاري، ويحل ضيفًا على شبيبة القيراوان. ويتصدر المجموعة الأولى الصفاقسي برصيد 14 نقطة، من 6 جولات. ووفقًا للوائح اللجنة المنظمة للدوري، تم تقسيم 16 فريقا إلى مجموعتين بواقع 8 فرق في كل مجموعة، على أن تتأهل الفرق الثلاثة الأولى في المجموعتين لمرحلة المنافسة على اللقب، بنظام دوري من دورين. ويعد الترجي أكثر الفرق فوزا بالبطولة بإجمالي 26 لقبا، يليه الإفريقي برصيد 11 لقبا، بينما يحتل النجم الساحلي حامل النسخة الأخيرة، المركز الثالث بـ9 ألقاب.

الدوري الإماراتي: الوصل يفلت من كمين اتحاد كلباء ويتصدر

أبوظبي – د ب أ: اعتلى الوصل صدارة الدوري الإماراتي، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي إثر تغلبه 1/صفر على مضيفه اتحاد كلباء في المرحلة السادسة.

وتقمص فابيو دي ليما دور البطولة، بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 16. وارتفع رصيد الوصل إلى 15 نقطة من ست مباريات في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الجزيرة، الذي لعب العدد ذاته من المباريات، وبفارق نقطتين أمام الأهلي والعين، الثالث والرابع على الترتيب، واللذين خاضا خمسة لقاءات فقط. في المقابل، تجمد رصيد اتحاد كلباء، الذي تكبد خسارته الخامسة على التوالي، عند ثلاث نقاط، في المركز الحادي عشر مؤقتا.