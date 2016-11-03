﻿كاسبرجاك يعلن قائمة منتخب تونس لملاقاة ليبيا

تونس – د ب أ: كشف هنري كاسبرجاك، مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المدعوين لخوض لقاء تصفيات مونديال 2018 ضد المنتخب الليبي في الجزائر يوم الجمعة المقبل. واستدعى كاسبرجاك 24 لاعبا للمشاركة في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى، بينهم عشرة محترفين. وضمت القائمة ثلاثة حراس هم أيمن المثلوثي (النجم الساحلي)، ورامي الجريدي (الصفاقسي)، ومعز بن شريفية (الترجي). كما ضمت من المحترفين أيمن عبدالنور مدافع بلنسية الأسباني، وصيام بن يوسف لاعب كان الفرنسي ومحمد علي اليعقوبي لاعب ريزي التركي وعلي معلول لاعب الأهلي المصري ولاري عزوني لاعب نيم الفرنسي وانيس بن حتيرة لاعب دارمشتات الألماني ونعيم سليتي لاعب ليل الفرنسي ويوهان توزغار لاعب اوكسير الفرنسي ووهبي الخزري لاعب سندرلاند الانكليزي وحمدي الحرباوي لاعب اندرلخت البلجيكي. وجاء في القائمة من تونس حمدي النقاز وبلال المحسني ومحمد أمين بن عمر وحمزة لحمر من النجم الساحلي، وشمس الدين الذوادي وسعد بقير والفرجاني ساسي وطه ياسين الخنيسي من الترجي، وأسامة الحدادي وعبدالقادر الوسلاتي من الافريقي، وحمزة المثلوثي من الصفاقسي. وفازت تونس بمباراتها الأولى على ملعبها ضد غينيا 2/صفر، فيما خسر ليبيا صفر/4 أمام مضيفه الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي في الجولة الأولى.