﻿ديوكوفيتش يبدأ رحلة الحفاظ على صدارة التصنيف وموراي يعاني قبل التأهل

باريس – رويترز: استهل نوفاك ديوكوفيتش حملته للحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس للرجال بالفوز على جيل مولر لاعب لوكسمبورغ 6-3 و6-4 والتأهل إلى الدور الثالث في بطولة باريس للأساتذة بينما عانى اندي موراي قبل أن ينجح في التأهل للدور ذاته.

وكسر اللاعب الصربي الذي يهدد عرشه موراي الفائز ببطولة ويمبلدون، إرسال منافسه مرة في كل مجموعة ليعبر إلى الدور التالي بلا مشاكل. وسيحافظ ديوكوفيتش (29 عاما) على صدارة التصنيف إذا بلغ النهائي في باريس. وقال ديوكوفيتش: «سأحاول التركيز على كل مباراة بشكل منفرد وتقديم أفضل ما لدي. أعلم انني إذا فعلت ذلك فسيكون بوسعي منافسة أي لاعب على أي ملعب في العالم وفي ظل أي أجواء.» وأضاف: «لذا سأركز على مستواي. وما قدمته في الملاعب خلال الأشهر الماضية كان متأرجحا… أنا راض عن الطريقة التي سارت بها الأمور اليوم. هذا ما سأركز عليه.» ولم تكن الأمور سهلة لموراي الذي تجاوز خسارة المجموعة الثانية ليفوز على الاسباني فرناندو فرداسكو 6-3 و6-7 و7-5. وسيطر موراي على المجموعة الأولى لكنه فقد تركيزه في الثانية وأعاد الكرة بطريقة خاطئة ليفوز فرداسكو بالمجموعة. وتعافى اللاعب البريطاني وتقدم 2-صفر في المجموعة الحاسمة لكن منافسه الاسباني استطاع التعادل 5-5. وأنقذ موراي فرصتين لمنافسه لكسر إرساله وأنهى المباراة لصالحه من أول فرصة لحسم اللقاء. وصعد الياباني كي نيشيكوري إلى الدور الثالث بالفوز 6-2 و7-5 على الصربي فيكتور ترويتشكي. وشق المصنف الخامس وهو واحد من ستة لاعبين تأهلوا بالفعل الى البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، طريقه بسهولة للفوز بالمجموعة الأولى وكسر إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية. وفقد اللاعب الياباني تركيزه لبعض الوقت ليسمح لمنافسه المصنف 28 عالميا برد كسر الإرسال، لكن نيشيكوري كرر كسر إرسال منافسه لينهي المواجهة لصالحه بمجموعتين متتاليتين. وسيواجه في الدور المقبل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف 11 الذي تغلب على الاسباني البرت راموس 6-3 و6-4. وسيواجه الكرواتي مارين شيليتش في الدور الثالث البلجيكي ديفيد غوفين. ويتنافس الاثنان على واحد من آخر مقعدين في البطولة الختامية في الفترة من 13 وحتى 20 من الشهر الحالي في لندن. وفاز شيليتش الذي يحتل المركز التاسع في السباق نحو لندن على مواطنه ايفو كارلوفيتش 7-6 و6-2، بينما انتصر غوفين الذي يحتل المركز 11 على الفرنسي نيكولا ماهو 7-6 و6-3. وتلقت فرص دومينيك تيم في التأهل للبطولة الختامية في لندن ضربة قوية بعدما خسر اللاعب النمساوي 6-2 و6-4 أمام الأمريكي جاك سوك في الدور الثاني. ويحتل الاسباني رفائيل نادال المركز السابع في السباق إلى لندن لكنه أنهى موسمه ولن يشارك في البطولة.