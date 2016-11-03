﻿كأس المكسيك: كويريتارو يفوز بالبطولة ويحقق اللقب الأول في تاريخه!

كويريتارو (المكسيك) – د ب أ: توج نادي كويريتارو بلقب بطولة كأس المكسيك لكرة القدم 2016، إثر فوزه 3/2 بركلات الترجيح على شيفاز غوادالاخارا، بفضل تألق الحارس البرازيلي تياغو فولبي.

وتمكن كل من ادغار بنيتيز وفولبي ولويس نوريغا في تسديد ركلاتهم بنجاح ليمنحوا كوريريتارو لقبه الأول في تاريخه، فيما كان الكولومبي يرسون كانيلو هو اللاعب الوحيد، الذي أضاع ركلته الترجيجية. وأضاع جاير بيريرا وكارلوس سيسنيروس من شيفاز ركلتين ترجيحيتين، بفضل تألق فولبي، الذي تصدى لهما ببراعة، بالإضافة إلى الان بوليدو، الذي سدد كرته في القائم الأيمن. وسجل هدفي شيفاز في فقرة ركلات الترجيح اللاعبان أوسفالدو الانيس وأوربيلين بينيدا. وكان فولبي رجل المباراة بلا منازع، بعدما تمكن من التصدي لثلاث تسديدات خطيرة خلال الوقت الأصلي، بالإضافة إلى تألقه الكبير في ركلات الترجيح. يذكر أن كويريتارو لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 بعد طرد مهاجمه الكولومبي اندريس رينتيريا، على خلفية اعتدائه بالضرب على لاعب شيفاز.