﻿الدوري الألماني: هونيس يشيد بنادي لايزبيغ الصاعد حديثا

ميونيخ – د ب أ: قال أولي هونيس، المرشح لرئاسة بايرن ميونيخ الألماني مرة أخرى في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أنه يعتبر نادي لايزبيغ الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا)، منافسا خطيرا.

وقال هونيس: «أعتبر لايزبيغ فريقا قويا للغاية». ويحتل لايزبيغ المركز الثاني في ترتيب البوندسليغا خلف بايرن ميونيخ المتصدر بفارق نقطتين بعد مرور تسع محطات في أول موسم له بدوري الأضواء. ويعد لايزبيغ الفريق الصاعد الوحيد، الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى هذه المرحلة من الدوري الألماني، كما أنه يملك أمام ماينز يوم الأحد المقبل فرصة معادلة الرقم القياسي لنادي دويسبورغ في موسم 1993/1994 عندما خاض عشر مباريات بدون هزيمة بعد صعوده إلى الدرجة الأولى. ويستضيف بايرن ميونيخ منافسه لايزبيغ، الذي يحظى بدعم شركة «ريد بول» لمشروبات الطاقة، في 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث يرى هونيس أن رئيس شركة «ريد بول»، ديتريش ماتيشيتز قد يستثمر بعض الأموال في الفريق خلال عطلة الشتاء. وأضاف هونيس: «إذا كان الأمر ضروريا فإن السيد ديتريش ماتيشيتز سيخصص بعض الملايين القليلة خلال عطلة عيد الميلاد، ولذلك فإنه سيكون فريقا خطيرا في النصف الثاني من الموسم». ورغم ذلك، أشار هونيس في حديثه إلى جدول بايرن ميونيخ المزدحم، وقال: «بالطيع هم يملكون ميزة إضافية، فهم يتمددون على الوسادات في منتصف الأسبوع بينما نلعب نحن في دوري أبطال أوروبا».