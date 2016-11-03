﻿دورتموند استبعد أوباميانغ بعد سفره إلى ميلانو بدون إذن!

دورتموند (ألمانيا) – د ب أ: علمت تقارير أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني استبعد مهاجمه الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ من قائمة الفريق في مباراته أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي بدوري أبطال أوروبا لأسباب «انضباطية».

وسافر اوباميانغ إلى مدينة ميلانو الإيطالية بصحبة رفاقه في طائرة خاصة يوم الاثنين الماضي بدون الحصول على تصريح من فريقه، وعاد إلى دورتموند في موعد متأخر للغاية في اليوم التالي. وكان توماس توشيل مدرب دورتموند قال قبل الفوز على سبورتينغ لشبونة 1/صفر والتأهل إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال، إنه استبعد أوباميانغ من قائمة الفريق لهذه المباراة لأسباب «داخلية» من دون الإفصاح عنها. وحل أدريان راموس في تشكيلة الفريق الأساسية بدلا من أوباميانغ وسجل راموس هدف الفوز للفريق في الدقيقة 12. ومن المقرر أن يعود اوباميانغ إلى تدريبات دورتموند من أجل المشاركة في المباراة أمام هامبورغ في البوندسليغا يوم السبت المقبل.