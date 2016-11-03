﻿الريال يفلت من الفخ البولندي بنقطة… ودورتموند يتأهل واشبيلية ويوفنتوس وليستر تقترب من دور الـ16

عواصم – د ب أ: أنقذ الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ريال مدريد من الفخ البولندي وانتزع له التعادل 3/3 في الوقت القاتل أمام مضيفه ليغيا وارسو البولندي في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة بالدور الاول ل والتي شهدت أيضا فوز بوروسيا دورتموند الألماني على سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1/صفر.

وتأهل دورتموند إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة بغض النظر عن نتيجة مباراتيه الأخيرتين، حيث رفع رصيده إلى عشر نقاط لينفرد بصدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام الريال، فيما تجمد رصيد لشبونة عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وحصد ليغيا نقطته الأولى لكنه ظل في قاع المجموعة.

في وارسو، باغت الريال مضيفه بهدف مبكر للغاية سجله الويلزي غاريث بيل بعد 57 ثانية فقط ليكون أسرع هدف للفريق في دوري أبطال أوروبا. وعزز الفرنسي كريم بنزيمة تقدم الفريق بهدف ثان في الدقيقة 35 قبل أن يرد ليغيا بثلاثة أهداف سجلها فاديس أودغيغا وميروسلاف رادوفيتش وتيبول مولين في الدقائق 40 و58 و83 قبل أن يحرز ماتيو كوفاسيتش هدف التعادل للريال في الدقيقة 85 .وبدد هذا الهدف آمال ليغيا تماما حيث أطاح به من دوري الأبطال وإن ظل الأمل قائما أمام الفريق في انتزاع المركز الثالث والانتقال للعب في الدوري الأوروبي. فيما حرم التعادل الريال من التأهل المبكر إلى دور الستة عشر. وفي دورتموند، تغلب بوروسيا دورتموند على غياب مهاجمه وهدافه الخطير الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وتغلب على ضيفه سبورتنغ لشبونة بهدف سجله أدريان راموس في الدقيقة 12 .وخاض راموس المباراة ضمن التشكيلة الأساسية بدلا من أوباميانغ الذي أكد مدربه توماس توشيل أنه استبعد من تشكيلة المباراة لأسباب «داخلية» بدون الافصاح عن هذه الأسباب.

أشبيلية يفوز ويوفنتوس يتعادل

بات أشبيلية على مشارف التأهل إلى دور الـ16، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 4/صفر على ضيفه دينامو زغرب، في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة، التي شهدت أيضا تعادل يوفنتوس 1/1 مع ضيفه ليون الفرنسي.

وارتفع رصيد أشبيلية إلى عشر نقاط، ليتربع على الصدارة، بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الثاني، فيما أصبح رصيد ليون أربع نقاط في المركز الثالث، وقبع دينامو زغرب في مؤخرة الترتيب بلا نقاط. وفرط يوفنتوس في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه ليون، ويؤجل تأهله للأدوار الإقصائية. وبادر الأرجنتيني غونزالو هيغوين بالتسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يعادل كورنتين توليسو لليون في الدقيقة 85. وحقق أشبيلية انتصارا ثمينا 4/صفر على ضيفه دينامو زغرب. وتقدم لوسيانو فيتو لأشبيلية في الدقيقة 31، قبل أن تتضاعف معاناة دينامو زغرب، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد بيتر ستويانوفيتش لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 45. واستغل الفريق الأندلسي النقص العددي في صفوفه منافسه، ليضيف سيرخيو إسكوديرو الهدف الثاني في الدقيقة 66، فيما تكفل ستيفن نزونزي ووسام بن يدر بإحراز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 80 و87. وبات أشبيلية بحاجة الى نقطة واحدة فقط خلال الجولتين المقبلتين للتأهل رسميا إلى الأدوار الإقصائية.

توتنهام يواصل الاخفاق في «ويمبلي»

تخلص باير ليفركوزن الألماني من دوامة التعادلات في وحقق انتصاره الأول في دور المجموعات هذا الموسم بتغلبه على مضيفه توتنهام الإنكليزي صفر/1 في الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة والتي شهدت أيضا فوز موناكو الفرنسي على سيسكا موسكو الروسي 3/صفر.

وعزز موناكو فرصه في التأهل إلى الدور الثاني حيث رفع رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة فيما جاء فوز ليفركوزن ليعقد الحسابات قبل الجولتين الاخيرتين حيث قفز للمركز الثاني بست نقاط بفارق نقطتين أمام توتنهام الذي تراجع للمركز الثالث. ورغم تجمد رصيده عند نقطتين، لا تزال الفرصة سانحة أمام سيسكا للعبور إلى الدور الثاني (الستة عشر). وعلى استاد «ويمبلي» العريق بالعاصمة البريطانية لندن، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين توتنهام وليفركوزن. وفي الشوط الثاني، سجل كيفن كامبل الهدف الوحيد في الدقيقة 65 ليمنح ليفركوزن الفوز الأول له في المجموعة بعد ثلاثة تعادلات متتالية. وفي موناكو، حسم أصحاب الأرض المباراة في شوطها الأول حيث أنهاه موناكو بثلاثة أهداف أحرزها فالير جيرمان في الدقيقة 13 والكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقتين 29 و41 ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني.

ليستر يتعادل وبورتو يفوز

أوقف كوبنهاغن الدنماركي سلسلة انتصارات ضيفه ليستر، التي حققها في مبارياته الثلاث الأولى في المجموعة السابعة، بعدما فرض عليه التعادل السلبي في الجولة الرابعة، التي شهدت أيضا فوز بورتو البرتغالي 1/صفر على ضيفه كلوب بروج البلجيكي.

ورغم التعادل، ظل ليستر في الصدارة بعشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام بورتو الثاني، في حين أصبح في جعبة كوبنهاغن خمس نقاط في المركز الثالث، وقبع بروج في قاع الترتيب بلا نقاط. وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، حقق بورتو فوزه الثاني على التوالي في المجموعة، إثر تغلبه على ضيفه بروج، يدين بالفضل إلى لاعبه أندريه سيلفا الذي أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 37، ليواصل بورتو، الفائز باللقب عامي 1987 و2004، تفوقه على بروج بعدما تغلب عليه 2/1 في الجولة الماضية. وفي العاصمة الدنماركية، تعادل كوبنهاغن وليستر بعدما عجزا عن هز الشباك طوال شوطي المباراة بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة .