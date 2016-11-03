﻿تمديد حبس المطرب المغربي سعد لمجرد عشرة أيام

الرباط – «القدس العربي»: قرر قاضي التحقيق إبقاء الفنان المغربي سعد لمجرد في السجن المحلي لباريس 10 أيام أخرى، إلى حين عرضه أمام محمكة الاستئناف، وذلك بعد رفض قرار الاستئناف الذي تقدم به دفاع المغني المغربي، المتهم بالاغتصاب مع العنف.

وقام المحامي الفرنسي إريك ديبون موريتي، الذي كلفه الملك محمد السادس بطلب من عائلة المغني المغربي بالدفاع عن لمجرد، بزيارته وإبلاغه بقرار قاضي التحقيق، الذي أمر بالإبقاء عليه داخل السجن، للأسبوع المقبل، بعد غياب المغني المغربي، صباح الأربعاء عن جلسة طلب الاستئناف.

وصرح المحامي الفرنسي موريتي لمقربين من سعد أن حضور لمجرد ليس ضروريا في جلسة الاستئناف.

ويتابع سعد لمجرد في قضية «محاولة اغتصاب» فتاة فرنسية عشرينية، مع «استعمال العنف» داخل غرفته بفندق في العاصمة الفرنسية باريس. ويؤازره ثلاثة محامين هم إيريك ديبون موريتي، ابراهيم الراشيدي وعائشة الانصاري.