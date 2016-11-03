﻿أغلب الألمان غير راضين عن المدارس والتعليم في بلادهم

برلين ـ د ب أ: أظهر استطلاع حديث أن 38 في المئة فقط من المواطنين في ألمانيا يعتبرون مستوى المدارس في بلادهم جيدا.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه المعهد الألماني لأبحاث السوق «جي إف كيه» بتكليف من الرابطة الاتحادية لبنوك ألمانية فإن 51 في المئة من الألمان يرون أن المدارس في بلادهم والتعليم الذي تقدمه يعد متوسطا فحسب، ويراه 10 في المئة منهم سيئا.

ومع ذلك فإن 63 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن ألمانيا تندرج ضمن الدول الرائدة في أوروبا فيما يتعلق بجودة التعليم والتدريب.

ولكن 46 في المئة منهم يرون أن كفاءة نظام التعليم الألماني تراجعت خلال الأعوام الماضية. ويرى واحد من كل خمسة أشخاص اتجاها إيجابيا في التعليم، فيما يرى واحد من كل ثلاثة أشخاص أنه لا يوجد تغيير.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو نصف المواطنين الذين شملهم الاستطلاع ليسوا راضين عن سياسة التعليم في الولايات التي يعيشون بها.

وعلى الرغم من أن نصف المشاركين في الاستطلاع أشادوا بأن الولايات لديها قدرات واسعة النطاق في التعليم، فإن 76 في المئة منهم يرون في الوقت ذاته أنه يتعين على الحكومة الاتحادية القيام بمزيد من التأثير على سياسة التعليم.