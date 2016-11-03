برلين ـ الأناضول: بدأ الأربعاء، تسيير أقصر رحلة طيران دولية في العالم، في سماء بحيرة «بودنسي» الفاصلة بين ألمانيا وسويسرا. وقالت شركة الخطوط الجوية السويسرية، التي تنظم الرحلة في بيان، إن مدة الرحلة من مطار مدينة «سانت جالن» السويسرية إلى مطار مدينة «فريدريشسهافن» الألمانية، تستغرق 8 دقائق فقط.

وأضاف البيان أن مسافة الرحلة بين المدينتين الواقعتين على شواطئ بحيرة «بودنسي» تبلغ 20 كيلو مترًا، وستنظيم مرتين يوميا. وأشارت إلى أن سعر تذكرة الرحلة يصل إلى حوالي 40 يورو.

وانتقدت بعض المؤسسات البيئية، الرحلة المذكورة، لاستهلاكها كميّة كبيرة من الوقود أثناء الإقلاع والهبوط، وإحداثها ضوضاء في المنطقة.