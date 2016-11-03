تركيا تعلن قرب إعادة فتح سفارتها في ليبيا





ليبيا- الأناضول- أعلن المبعوث الخاص للرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، الخميس، عن قرب إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال إيشلر، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، الخميس، في العاصمة الليبية التي يزورها إن “تركيا تستعد لفتح سفارتها في طرابلس عن قريب (مغلقة منذ منتصف عام 2014)”، دون تقديم تاريخ محدد.

وكشف المبعوث أن “عددا من الشركات التركية التي عملت في ليبيا ستعود في القريب العاجل لتنفيذ المشاريع التي سبق وأن بدأتها، وبشكل خاص المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة في الجنوب”.

وعبر إيشلر عن دعم بلاده “للحوار السياسي في ليبيا والمؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات”، الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015.

يذكر أن وفدا من وزارة الخارجية التركية، يرأسه إيشلر وصل الأربعاء إلى طرابلس للقاء عدد من المسؤولين السياسيين الليبيين.

وأفادت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي أن إيشلر التقى عدداً من المسؤولين، من بينهم عضوا المجلس الرئاسي محمد العماري، وعبد السلام كاجمان.

فيما قال المجلس الأعلى للدولة، في بيان له نشر، الخميس، اطلعت “الأناضول” على نسخة منه، إن “رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي استقبل مبعوث الرئيس التركي، وعبر له عن تضامن الشعب الليبي مع نظيره التركي في مواجهة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016″.

وأفادت مصادر من حكومة الوفاق، أن إيشلر، التقى وزير الدفاع مهدي البرغثي.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي والفوضى الأمنية.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (الوفاق) باشرت مهامها من طرابلس في مارس/آذار الماضي، إلا أنها لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضا من بعض القوى، ومن مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد.