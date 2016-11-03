رئيس الوزراء الإسباني يعلن التشكيلة الوزارية الجديدة





مدريد- الأناضول- أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، زعيم الحزب “الشعبي” الفائز في الانتخابات العامة، ماريانو راخوي، اليوم الخميس، عن تشكيلة حكومته الجديدة.

وذكر مراسل “الأناضول”، أن ماريانو راخوي، قدم تشكيلة الحكومة إلى الملك فيليبي السادس، ويباشر أعضاء الحكومة الجديدة مهامهم عقب اليمين الدستورية أمام الملك غدا الجمعة.

وتضم التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة 13 وزيرا فقط، بينهم 6 وزراء جدد تسلموا حقائب وزارت الدفاع، والداخلية، والصحة، والإسكان، والخارجية، والطاقة، والسياحة.

ومنح راخوي، حقيبة الخارجية، لألفونسو داستيس، وحقيبة الدفاع لماريا دولوريس دي كوسبيدال.

ونال راخوي، السبت الماضي، ثقة البرلمان ليتولى رئاسة الحكومة لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وحصل راخوي على الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية من التصويت، عقب حصوله على 170 صوتاً، مقابل 111 ضده، فيما امتنع 68 آخرون عن التصويت.

وفي الجولة الأولى التي انطلقت الأربعاء الماضي، واستمرت حتى الخميس الماضي، حصل راخوي، على 170 صوتاً مؤيداً في البرلمان مقابل 180 رافضا، حيث كان لزاما أن يحصل على الأغلبية المطلقة.