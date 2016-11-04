كندا تطالب السعودية بالإفراج عن المدوّن رائف بدوي





اوتاوا- أ ف ب- أعلن وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون الخميس انه سيطلب من الرياض الإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي المسجون في السعودية منذ 2012، والسماح له بالانتقال للعيش مع اسرته في كندا.

وقال ديون ان الحكومة الكندية “ستطلب من الملك (السعودي سلمان بن عبد العزيز) الرأفة بشخص عبر عن رأيه فحسب، وسنطلب ان يتمكن هذا الشخص، بدوي، من الانضمام الى اسرته”.

وأدلى الوزير الكندي بتصريحه قبيل لقائه في اوتاوا رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية بندر بن محمد العيبان.

وأضاف ديون “لن اتراجع ابدا، لن اتراجع ابد”، وذلك ردا على سؤال عما سيكون عليه موقفه اذا لم تستجب الرياض لمطلبه.

وكانت زوجة بدوي انصاف حيدر لجأت مع ابنائهما الثلاثة الى مقاطعة كيبيك الكندية، في حين يقضي زوجها في بالمملكة حكما صدر بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بالسجن عشر سنوات والف جلدة بعد ادانته بتهمة “الاساءة للاسلام”.

وكان بدوي تلقى 50 جلدة في كانون الثاني/يناير 2015، لكن تم تعليق باقي حصص الجلد الاسبوعية بعد حملة احتجاج عالمية.

وكان بدوي طلب على مدونته على الانترنت انهاء نفوذ رجال الدين في المملكة السعودية التي تتبع المذهب الوهابي.