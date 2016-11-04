بدء إخلاء مخيم يضم أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر في باريس

باريس- أ ف ب- بدأت السلطات الفرنسية صباح الجمعة بهدوء اخلاء مخيم يضم اكثر من ثلاثة آلاف مهاجر في شمال شرق باريس بين محطتي قطارا الانفاق جوريس وستالينغراد، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وتجمع مئات من الرجال بعيد الساعة السادسة حاملين حقائبهم، وراء شريط من الدرك في قسم من المخيم الذي يضم مهاجرين افغانا. ويفترض ان تقوم حافلات صباح الجمعة بنقل هؤلاء المهاجرين إلى مراكز ايواء في منطقة ايل دو فرانس.

ووصلت الحافلة الاولى حوالى الساعة 06,10 وسط هتافات فرح. وقال خالد (28 عاما) “ليست لدي اي فكرة عن المكان الذي سنذهب اليه. باريس مكان مناسب والمهم بالنسبة لي هو الحصول على وثائق شخصية. اقيم في خيمة هنا منذ شهر والرحيل من هذا المكان جيد”.

اما الغيني عبد الرحمن (19 عاما) فيشعر بالقلق. وقال “الى اين سيقتادون هؤلاء الاشخاص؟ الى مكان آخر في باريس أو إلى الضواحي؟”.

وغادرت حافلة الاولى مكان المخيم عند الساعة 06,20، كما ذكرت صحافية من فرانس برس.

وتأتي هذه العملية بعدج تفكيك اكبر مخيم للمهاجرين في مدينة كاليه بشمال فرنسا.