انفجار قوي أمام مبنى للشرطة في دياربكر يسفر عن سقوط جرحى

دياربكر- أ ف ب- جرح عدد من الاشخاص في انفجار قوي لم يعرف سببه وقع الجمعة أمام مبنى للشرطة في مدينة دياربكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا، كما قال مسؤولون أمنيون لوكالة فرانس برس.

والانفجار الذي وقع في منطقة باغلار، سمع دويه صحافي من وكالة فرانس برس موجود على بعد خمسة كيلومترات عن مبنى الشرطة. وقال هذا الصحافي إن عمودا من الدخان الابيض يغطي مكان الانفجار.

وتابع الصحافي انه سمع اطلاق نار بعد الانفجار.

وقال المسؤولون الامنيون لفرانس برس إن نحو عشرين شخصا جرحوا اصابة اثنين منهم خطيرة، وارسلت سيارات اسعاف الى المكان.

ويأتي بعد ساعات على توقيف رئيسي “حزب الشعوب الديمقراطي” وعدد من نواب هذا الحزب الموالي للاكراد في البلاد في اطار تحقيق “لمكافحة الارهاب” مرتبط بمتمردي حزب العمال الكردستاني.