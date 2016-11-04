آلاف الإندونيسيين يتظاهرون ضد حاكم جاكرتا بسبب تعليقات اعتبرت إهانة للإسلام

جاكرتا- د ب أ- احتشد آلاف المسلمين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضد حاكم المدينة المسيحي الجمعة بسبب تعليقات اعتبرت أنها إهانة للإسلام.

وطالب المتظاهرون بمحاكمة باسوكي تجاهاجا بورناما بسبب تصريحات أدلى بها في أيلول/ سبتمبر وقال فيها أن منافسيه في انتخابات الحاكم المقررة العام المقبل استخدموا آية من القرآن لخداع الناخبين ومنعهم من التصويت له لولاية ثانية.

وتجمع المتظاهرون في مسجد الاستقلال، أكبر مساجد جاكرتا ويعتزمون أن ينطلقون منه في مسيرة إلى مبنى البلدية والقصر الرئاسي المجاور.

ومن المتوقع أن يصل الاحتجاج إلى ذروته بعد صلاة الجمعة.

وكانت الشرطة قد حذرت من أن المسلمين المتطرفين قد يستغلون المسيرة لنشر الفوضى.

واعتذر بورناما عن تصريحاته حول القرآن، لكن تعبيره عن الندم لم ينجح في كسب رضا المسلمين المتشددين.