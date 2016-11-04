وزير الدفاع الكندي يزور افريقيا قبل إرسال قوات لحفظ السلام

اوتاوا- أ ف ب- اعلنت وزارة الدفاع الكندية الخميس أن وزير الدفاع هارجيت ساجان سيزور اعتبارا من السبت مالي والسنغال بينما تستعد اوتاوا لنشر جنود في اطار قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.

وكانت الحكومة الليبرالية التي يرئسها جاستن ترودو وضعت في آب/ اغسطس الماضي 600 جندي بتصرف عمليات حفظ السلام التي تقوم بها المنظمة الدولية.

وقال ترودو في مؤتمر صحافي الخميس إن الحكومة تدرس عدد الجنود الذين ستنشرهم وامامكن نشرهم وستصدر اعلانا “في الاسابيع المقبلة”.

وقال ساجان الاربعاء انه يدرس “كل جوانب النزاعات في افريقيا” وسيختار “مكانا تكون مساهمة كندا فيه مجدية”.

وخلال رحلته التي تستمر حتى الثلاثاء، سيلتقي ساجان ممثلين لحكومتي البلدين وسفراء اجانب وممثلين للامم المتحدة ومنظمات غير حكومية “لمعرفة المزيد عن تحديات المنطقة في مجالي الامن والدفاع″، كما قالت وزارة الدفاع في بيان.

وهي المرة الثانية خلال اقل من ثلاثة اشهر التي سزور فيها الوزير الكندي افريقيا استعدادا لنشر هذه القوات. وقد زار في آب/ اغسطس اثيوبيا وكينيا واوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت المعارضة المحافظة في البرلمان شككت الاربعاء في جدوى نشر هؤلاء الجنود في مالي، مشيرة إلى انه “بلد قتل فيه مئة من جنود حفظ السلام” في اطار العملية الدولية التي اطلقت في 2013 بمبادرة من فرنسا.