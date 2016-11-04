مقتل 30 مدنيا و26 من طالبان شمالي أفغانستان

مزار شريف- الأناضول- قتل 30 مدنيا أفغانيا و26 مسلحا من حركة طالبان في اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحي الحركة، بولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وذكر المتحدث باسم ولاية قندوز سيد محمد رادمانيش للأناضول، أنَّ مسلحي الحركة لجأوا إلى بيوت الدنين خلال العملية الأمنية في منطقة بوز قندهاري، وفي الاشتباك الذي وقع مع رجال الأمن قتل 30 مدنيا و26 مسلحا من الحركة.

وفي حين أفاد شهود عيان، أنَّ المدنيين قتلوا نتيجة غارات شنتها الطائرات الأمريكية، أشار رادمانيش أنهم سيبحثون في سبب وفاة المدنيين سواء قتلوا في الاشتباكات أم في غارات أمريكية.

وأدان بيان صادر عن القصر الرئاسي الأفغاني، الهجوم الذي تعرض له المدنيون.

وبالمقابل ذكرت حركة طالبان في بيان لها، مقتل 60 شخصا في غارات أمريكية على المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ مسلحي تنظيم داعش قاموا بإعدام 33 مدنيا اتخذوهم كرهائن، بعد مقتل أحد قيادييهم، إثراشتباكات وقعت مع رجال الأمن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما قتل في هذه الاشتباكات ثلاثة من رجال الأمن.