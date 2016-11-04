القوات العراقية تندفع لتحرير احياء الكرامة والسماح في الموصل

الموصل- د ب أ- افادت مصادر في قوات مكافحة الارهاب العراقية بأن عناصر تابعة لقوات مكافحة الارهاب شرعت، منذ ساعات الصباح الاولى من اليوم الجمعة، في عملية عسكرية تهدف إلى تحرير احياء الكرامة والسماح في الجانب الايسر من مدينة الموصل 400/ كيلومتر شمالي العاصمة العراقية بغداد/ِِِِِِِِِِ.

ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن المصادر قولها إن القوات بدأت “عملية عسكرية لتحرير احياء الكرامة والسماح بعد أن حققت تقدما كبيرا داخل حدود قضاء الموصل اثر انكسار تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في منطقة كوكجلي وفرار عناصره داخل المدينة”.

ورجحت المصادر أن تتم عملية تحرير هذه الأحياء في غضون الساعات المقبلة على خلفية الاندفاع الكبير بمساندة في قوات المدفعية والطيران الحربي العراقي والتحالف الدولي”.

ويشار إلى أن عملية تحرير الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” انطلقت في السابع عشر من الشهر الماضي.