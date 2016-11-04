انطلاق مناورات “إلى بيت المقدس″ في 14 محافظة إيرانية

طهران- د ب ا- أعلن رئيس منظمة التعبئة الشعبية الايرانية العميد محمد رضا نقدي عن انطلاق مناورات إلى بيت المقدس.

وذكرت وكالة أنباء فارس في تقرير لها من مدينة خرم اباد بمحافظة لرستان غرب البلاد بأن العميد نقدي اعلن صباح الجمعة كلمة السر “يامحمد رسول الله (ص)” عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ايذانا بانطلاق مناورات إلى بيت المقدس في 14 محافظة بالبلاد بشكل متزامن.

واعلن العميد نقدي عن مشاركة 367 فوج في 14 محافظة بالبلاد في هذه المناورات.

وأكد العميد نقدي على ضرورة التاهيل النوعي لافواج قوات التعبئة، داعيا الى بذل الجهود اللازمة لرفع تاهلي الافواج لكي تكون على اتم الاستعداد والجهوزية.