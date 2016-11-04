مقتل صحافي أفغاني شهير إثر انفجار لغم بسيارته في جنوب أفغانستان

كابول- د ب أ- صرح مسئول أفغاني أن الصحافي الأفغاني الشهير نعمة الله زاهر لقي حتفه إثر انفجار لغم في سيارته بإقليم هيلمند جنوب البلاد الجمعة، ليصبح عام 2016 هو أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين الأفغان منذ 16 عاما.

وقال عمار زواك المتحدث باسم حاكم إقليم هيلمند إن شخصا آخر كان داخل السيارة أصيب في الانفجار.

وأفاد صحافيون بوكالة أنباء “تولو نيوز″ الأفغانية بأن الصحافي كان يغطي العملية العسكرية الدائرة في الاقليم عند انفجر اللغم في سيارته في منطقة سورجوزار.

وذكرت لجنة سلامة الصحفيين الأفغان الأربعاء أن 11 صحافيا أفغانيا قضوا نحبهم منذ مطلع العام الجاري، مضيفة أن الحكومة الأفغانية لم تحقق في أي من حوادث قتل الصحفيين.