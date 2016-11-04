تنظيم الدولة يهاجم مدينة الشرقاط ويقتل 11 من الجيش العراقي والحشد الشعبي

صلاح الدين- الأناضول- أفاد ضابط في الجيش العراقي، الجمعة، أن عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” تسللوا الى أحياء من مدينة الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين (شمال)، وقتلوا 11 فردا من الجيش والحشد الشعبي (ميلشيات شيعية موالية للحكومة)، وسيطروا على حيين، فيما الاشتباكات ما زالت مستمرة بين الجانبين.

وقال النقيب غزوان الجبوري، في حديث للأناضول، أن “حوالي 40 عنصرا من داعش، تسللوا من الجانب الأيسر (الشرقي) لمدينة الشرقاط (يسيطر عليه التنظيم) الى الجانب الأيمن (الغربي) الذي حررته القوات العرقية قبل حوالي شهرين وسيطروا على أجزاء من أحيائها”.

وأضاف الجبوري، أن “داعش، سيطر على حيي البعاجة، والخصم، بينما لم يتمكن من إتمام سيطرته على الحي الثالث، وهو المركز، حيث ما زالت الاشتباكات مستمرة في الأحياء الثلاثة لاستعادة السيطرة عليها من قبل قوات الجيش والحشد الشعبي”.

وأشار إلى وجود قتلى وجرحى من الطرفين؛ “سبعة قتلى سقطوا من الحشد الشعبي، وأربعة من الجيش”.

وبين الجبوري، أنه تم فرض حظر للتجوال في المدينة بالتزامن مع وصول إمدادات للجيش عن طريق الجو.

يذكر أن تنظيم الدولة حاول منذ بدء معركة الموصل، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، السيطرة على مدن وأحياء خارج الموصل على غرار مدينة كركوك (شمال)، والرطبة في محافظة الأنبار (غرب)، ناهيك عن استهداف العاصمة بغداد بتفجيرات عبر عبوات ناسفة وسيارات مفخخة.

وانطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى، إلى جانب “البيشمركة” (قوات الإقليم الكردي).

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة التنظيم الذي سيطر عليها صيف عام 2014، ووصلت إلى مشارف الموصل، على المحورين الشرقي والغربي.