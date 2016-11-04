الجيش العراقي يعلن تحرير حيي “الزهور” و”الملايين” شرقي الموصل

العراق- الأناضول- أعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، الجمعة، تحرير حيي الزهور والملايين، شرقي مدينة الموصل (شمال).

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القيادة، لـ”الأناضول”، إن “قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت، صباح اليوم، من تحرير حيي الزهور والملايين، في المحور الشرقي من الموصل”.

وأضاف رسول، أن “القوات الأمنية تمكنت خلال عملية التحرير من تكبيد عناصر داعش، خسائر بالأرواح والمعدات”.

وأشار إلى أن “قوات مكافحة الإرهاب تواصل عملية التقدم” داخل المدينة.

من جهته، أكد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب، خبر تحرير الحيين.

وأضاف أن “قواته على مشارف حي الزهراء شمال شرقي الموصل”.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء الخميس، مقتل أكثر من 125 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، وتحرير 24 قرية ومنطقة بمعركة الموصل، في محافظة نينوى (شمال)، خلال أربعة أيام.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في الـ17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “داعش”، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية.