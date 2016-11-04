روسيا: بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “في فوضى” بعد فصل قائدها

الأمم المتحدة - رويترز – انتقدت روسيا قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون، فصل القائد الكيني لقوة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في جنوب السودان باعتباره سابقاً لأوانه قائلة إن البعثة الآن باتت “في فوضى” بعد أن تعهدت كينيا بسحب كل جنودها رداً على هذا التحرك.

وعزل بان اللفتنانت جنرال جونسون موجوا كيماني أوندييكي، بعد أن وجد تحقيق للأمم المتحدة بشأن تعامل جنود حفظ السلام مع أعمال عنف استمرت أياماً في العاصمة جوبا خلال يوليو تموز افتقاراً في القيادة وتقاعساً من جنود الأمم المتحدة عن حماية المدنيين.

وقالت كينيا إنها ستسحب نحو ألف جندي من قوة حفظ السلام، المؤلفة من 13 ألف جندي والتي نشرت في جنوب السودان منذ 2011 عندما استقل البلد عن السودان.

وفي تحرك غير معتاد انتقدت روسيا -التي لها عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي وتملك حق النقض- وكينيا علناً تعامل بان مع التقرير.

وقال بيتر إليشيف نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، “بالنسبة لنا القرار كان سابقاً لأوانه. ليس لدينا مندوب خاص لأن المندوبة الحالية ستترك (منصبها) وليس لدينا قائد للقوة.. الهيكل بأكمله في فوضى.”

وأصبح أوندييكي قائداً للقوة في يونيو حزيران قبل ثلاثة أسابيع من اندلاع معارك عنيفة، بين جنود رئيس جنوب السودان سلفا كير والجنود الموالين لنائبه السابق وغريمه ريك مشار.

ومن المقرر أن تتنحى مندوبة الأمم المتحدة لدى السودان إيلين لوج في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وخلص تقرير الأمم المتحدة الذي نشر يوم الثلاثاء إلى أن الجنود، لم يعملوا تحت قيادة موحدة وإنهم كانوا يتلقون أوامر متعددة ومتضاربة في بعض الأحيان. كما قال إن تعامل الأمم المتحدة كان “فوضوياً ويفتقر للكفاءة”.