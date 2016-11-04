اليونيسيف: أكثر من 600 طفل في هايتي يعتمدون على المساعدات الانسانية بعد الاعصار

نيويورك – د ب أ- ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الجمعة، أن أكثر من 600 ألف طفل في هايتي يعتمدون على المساعدات الانسانية، بعد شهر من هبوب الاعصار ماثيو على الجزيرة التي تقع في منطقة الكاريبي.

وقالت اليونيسيف إن بعض الأطفال يعاون من الأمراض والجوع، فيما يعيش آخرون بلا مأوى وبدون تعليم.

وأضافت المنظمة الدولية أن ألف طفل على الأقل، يشتبه أنهم أصيبوا بالكوليرا الشهر الماضي، كما يعيش ما يقدر بخمسين ألف طفل بلا مأوى في ملاجئ إقامة طارئة.

وهب الاعصار ماثيو على هايتي يوم 4 تشرين أول/أكتوبر وكان مصحوبا برياح سرعتها 230 كيلومتراً في الساعة، وتسبب في فيضانات هائلة ودمر منازل واقتلع أشجار قبل أن يتحرك نحو الولايات المتحدة ويجتاح خمس ولايات أمريكية.