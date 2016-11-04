موغيريني تعرب عن قلق عميق بعد توقيف نواب مدافعين عن القضية الكردية في تركيا

بروكسل - أ ف ب – عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الجمعة، عن قلق الاتحاد العميق اثر توقيف مسؤولين ونواب مدافعين عن القضية الكردية في تركيا، مشيرة الى انها على تواصل مع المسؤولين في انقرة بهذا الشأن.

وكتبت موغيريني في تغريدة على تويتر “قلقون جداً اثر توقيف صلاح الدين دميرتاش ونواب آخرين” من حزب الشعوب الديموقراطي. “على تواصل مع السلطات. الدعوة الى اجتماع لسفراء الاتحاد الاوروبي في انقرة” اثر توقيف رئيسي الحزب ونواب من الحزب الذي يمثل القوة الثالثة في البلاد.

واعتقل دميرتاش وشريكته في رئاسة الحزب فيغان يوكسكداغ مع نواب آخرين، في إطار تحقيق يتعلق “بمكافحة الارهاب” على صلة بحزب العمال الكردستاني، وفق وكالة أنباء “الاناضول” المقربة من الحكومة.

وتندرج الاعتقالات في اطار الحملة التي تستهدف المعارضين، في ظل حالة الطوارىء السارية منذ محاولة انقلاب تموز/يوليو التي نسبت الى حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وبعد توقيف النواب والمسؤولين، وقع انفجار في دياربكر خلف قتيلاً وثلاثين جريحاً صباح الجمعة ووجه المسؤولون اصابع الاتهام الى حزب العمال الكردستاني.