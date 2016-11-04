تدريب عسكري مشترك بين مصر والأردن لمواجهة تحديات المنطقة

القاهرة - الأناضول - أعلن الجيش المصري، الجمعة، عن تدريب عسكري مشترك بين مصر والأردن، على مستويات 4 قوات من الجانبين بهدف “مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية الراهنة والمحتملة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة”.

وأوضحت وزارة الدفاع المصرية، في بيان أن “عناصر من الجيش غادرت متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المشترك “العقبة 2016″.

وأشارت إلى أن التدريب الذي يستمر في الفترة من 5 إلى 25 نوفمبر(تشرين ثان) الجاري بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية وقوات التدخل السريع والقوات الخاصة من الجانبين.

ولفت بيان الدفاع إلى أن “التدريب العسكري يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات لنقل وتبادل الخبرات التدريبية بين القوات المشاركة من البلدين الشقيقين لتنفيذ مختلف المهام بمشاركة تشكيلات من الوحدات الميكانيكية والمدرعة وعناصر الدعم من القوات البحرية والجوية”.

والتدريبات العسكرية بين مصر والأردن، وفق بيان وزارة الدفاع المصرية “بهدف دعم وتأكيد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لتنفيذ المهام المختلفة ومواجهة المخاطر والتحديات الأمنية الراهنة والمحتملة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة”.

ولفت إلى أن “التدريب يحظى باهتمام كبير من القيادة العامة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، وينفذ للعام الثاني على التوالى بعد أن استضافته مصر عام 2015″.

وتشهد مصر في الفترة الأخيرة، وفق ما يعتبره الجيش المصري، خطة لتدريبات مع دول صديقة وشقيقة وكان آخرها الشهر الماضي مع القوات الروسية.