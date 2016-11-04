محكمة تركية تقرر وضع رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد قيد الاحتجاز

اسطنبول- أ ف ب- وضع رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قيد الاحتجاز الاحتياطي في إطار تحقيق متعلق بـ”مكافحة الارهاب” على علاقة بحزب العمال الكردستاني، حسبما افادت وكالة انباء الاناضول.

وقررت محكمة في دياربكر وضع رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاس وفيغان يوكسكداغ فضلا عن ثلاثة نواب من الحزب قيد الاحتجاز الاحتياطي بعد ان كانوا اوقفوا ليل الخميس الجمعة ما أثار انتقادات شديدة من الاتحاد الأوروبي.