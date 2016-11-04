واشنطن تنشر منظومة ثاد الصاروخية بكوريا الجنوبية في غضون 8الى 10 اشهر

سول – د ب ا – أعلن الجنرال فينسنت بروكس قائد القوات الامريكية الكورية، انه سوف يتم نصب منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة الامريكية (ثاد)في كوريا الجنوبية خلال مابين ثمانية الى عشرة اشهر للتصدي بشكل افشل للتهديدات المتنامية من كوريا الشمالية،حسبما ذكرت الجمعة وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء .

يذكر ان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اعلنتا في شهر تموز/يوليو الماضي، نشر منظومة ثاد في كوريا الجنوبية للتصدي بشكل افضل للتهديدات الصاروخية والنووية من جانب كوريا الشمالية.

وفي اشارة إلى الاستفزازات المستمرة من جانب كوريا الشمالية بوصفها تهديداً مباشراً لكوريا الجنوبية، ولكل شمال شرق آسيا وحتى للولايات المتحدة ، اكد الجنرال بروكس، في ندوة نظمها الجيش الكورية الجنوبي، على الحاجة لزيادة قوة التحالف بين سول وواشنطن.

ولافتاً الى ان القوات الكورية والامريكية في شبه الجزيرة الكورية تواجه اكبر جيش يمتلك اسلحة تقليدية شمال خطة الترسيم العسكري، قال ان هذا هو السبب وراء حاجة القوات للتدريب المشترك ودعم التحالف كل يوم حتي تتمكن من الرد على أي اعمال استفزازية من جانب كوريا الشمالية.

وحول قضية نشر القاذفات بي 52- القادرة على حمل اسلحة نووية ومقاتلات الشبح اف – 22وغواصات تعمل بالطاقة النووية في شبه الجزيرة الكورية، قال الجنرال بروكس انه هذا الامر قيد المراجعة وقرار سوف يتخذه كبار صناع السياسية.

يذكر ان شبه الجزيرة الكورية تشهد توترات بسبب التجارب النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية.