الممثّلة البحرينية شيلاء سبت تكشف موقفها من ارتداء المايوه وتقبيل الرجال

المنامة ـ أكّدت الممثّلة البحرينية شيلاء سبت، أنّها “لن تقبل أبداً بارتداء المايوه أو تقبيل الرجال”.

وفي لقاء مع برنامج “ETبالعربي” قالت إنّها لا تقلّد الفنانات بهدف تشويه صورتهنّ، بل للتسلية، اضافةً الى أنّ هذا التّقليد هو عبارة عن “فصلات” تصيبها.وشدّدت الفنانة الشابة أنّها لا تعيش قصّة حب.

وكشفت عن مواصفات رجل أحلامها قائلةً “أحبّه جميلاً، من الممكن أن يكون أشقراً أو أسمراً. ومن الضروري أن يكون رياضياً لكن ليس “Over”، ولا تهمّني الجنسيّة”.