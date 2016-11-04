مايا دياب: تعرضت لتحرش جنسي و70% من العاملين في الفن مثليون

بييروت ـ اعترفت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل مايا دياب، أنها تعرضت لمواقف تحرش جنسي.

وأضافت في حلقة برنامج “فحص شامل”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على فضائية “الحياة”، أن العاملين في مجال الفن 70% منهم مثليون جنسيا.

وعن الانتقادات التي وجهت لها بسبب غنائها في ملهى للمثليين جنسيا، قالت إنها فنانة تغني لكل الناس، والموسيقى أيضا لكل الناس، وهؤلاء الفئة موجودة شاء من شاء، وأبى من أبى، لذا يجب أن نكف عن الاختباء وراء أصابعنا.