شعبان عبد الرحيم يغني للسكر ويقول لمحتكريه: سيبونا نعيش ـ فيديو

القاهرة ـ تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، مقطع صوتي لأغنية جديدة أطلقها نجم الأغنية الشعبية شعبان عبد الرحيم، الذي اشتهر بإطلاقه الأغنيات التي تتماشى مع الحالة العامة التي تعيشها مصر.

وبحسب المقطع الصوتي أطل شعبان أو شعبولا على جمهوره بأغنية “أنا عارف فين السكر”، في وقت أعلنت فيه الحكومة رفع الدعم عن ست سلع أساسية أمس لتزيد معاناة “الغلابة” معاناة والفقراء فقراً.

وتناول شعبولا في أغنيته الجديدة أزمة اختفاء السكر والمضاربة والتلاعب بسعره في الأسواق، حيث تقول كلماتها والتي غناها على إيقاع اللحن نفسه الذي يغني به أغنياته منذ ظهوره على الساحة الفنية:

أنا عارف فين السكر وكمان شايلينه فين

حرام عليكو يا عالم جبتو القساوة منين

بحسبها أزمة سكر والفكر يا ناس احتار

أتاريها سرقة سكر ولعبة ناس كبار، ونهب واحتكار

في ناس تقول ده غالي وناس تقول مفيش يالي بتحاربوا فينا حرام سيبونا نعيش.