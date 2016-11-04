عضّ أُذُن خطيبته وتسبب لها بعاهة مستديمة في دبي

دبي ـ تسبب رجلٌ آسيويّ بعاهة مستديمة لخطيبته السابقة بعدما أقدمَ على قضم جزء من أذنها، وسرقتها بالإكراه، في دبي.

وقالت المجني عليها إنه في يوم الواقعة كانت تسير بشارع السطوة متوجهة إلى مقر عملها، وفوجئت بالمتهم من الخلف، وشلّ حركتها، ثم لكمها على وجهها وأخذ حقيبتها، وحين حاولت الهروب قضم شحمة أذنها اليسرى، وقطع جزءا منها واستولى من حقيبتها على هاتف نقال ومبلغ 610 دراهم، وبطاقتي البنك والهوية.

وتعرفت المجني عليها على المتهم وهي من نفس جنسيته، قبل 3 سنوات، وخطبها ووعدها بالزواج. لكن تكرر الخلافات بينهما أدى إلى انفصالهما، ومن ثم دأب على ملاحقتها والاعتداء عليها في الشارع وسرقة حقيبتها بالإكراه، ثم إعادته لها في اليوم التالي بعد الاستيلاء على ما فيها. وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”.