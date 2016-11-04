مقتل صحافي في انفجار قنبلة بأفغانستان

لشكركاه - رويترز – قالت قناة أريانا التلفزيونية الإخبارية الأفغانية، إن أحد صحافييها قتل في انفجار قنبلة في إقليم هلمند الجنوبي الجمعة ليزداد عدد القتلى من العاملين في مجال الإعلام في أفغانستان هذا العام.

وقال شهود إن نعمة الله زهير كان يسافر مع صحافيين آخرين لتغطية عملية للشرطة، على مشارف لشكركاه عاصمة الإقليم عندما تعرضت مركبتهم لإطلاق نار ونصحتهم الشرطة بالابتعاد عن الطريق الرئيسي.

وبعد ابتعادهم عن الطريق انفجرت عبوة ناسفة بدائية في مركبتهم مما أدى إلى مقتل زهير.

وأكدت قناة أريانا الإخبارية وفاته في بيان نشر على موقع تويتر.

ووفقاً للجنة سلامة الصحافيين الأفغان فقبل وفاة زهير قتل 11 صحافياً على الأقل في أفغانستان هذا العام. ومن بين هؤلاء صحافيان يعملان في الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية قتلا في هلمند خلال شهر يونيو حزيران.

وقالت اللجنة إن 2016 كان أدمى عام على الإطلاق بالنسبة للصحافيين في أفغانستان مع تزايد حالات العنف والترهيب ضد العاملين في مجال الإعلام من حركة طالبان ومن أفراد مرتبطين بالحكومة.