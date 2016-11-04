أسطورة بايرن ميونيخ يفتح النار على روبن

لندن ـ انتقد لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني السابق، آريين روبن، نجم الفريق البافاري بعد تصريحاته الناقدة لأداء فريقه أمام آيندهوفن الهولندي رغم الفوز بنتيجة 2-1.

وصرح روبن قائلاً: “كنا بطيئين وغير مقنعين بالشوط الأول ولم تكن الأمور تسير بالشكل المطلوب، علينا أن نكون أفضل من ذلك، لو لعبنا بهذا الأداء في الأدوار الاقصائية فسنواجه الكثير من المتاعب والصعوبات”.

وقال ماتيوس في تصريحات نقلتها صحيفة “بيلد” الألمانية: “آريين لم يدخل إلى أجواء اللقاء، ثم خرج بعد المباراة ليتحدث عن أن فريقه قدم مباراة سيئة، هذا شيء من الأنانية”.

وأضاف: “لقد شاهدت أداء الفريق، لقد كان جيد جدًا، روبن كان محاصرا بشكل محكم من دفاع آيندهوفن”.

وتمكن بايرن ميونيخ من الفوز على آيندهوفن بهدفين مقابل هدف، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ12 نقطة.