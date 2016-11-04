ريال مدريد يستعد لإبرام “الصفقة الصعبة” في الشتاء

لندن ـ قالت تقارير صحافية إنجليزية، إن نادي ريال مدريد الإسباني يستهدف التعاقد مع سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية يناير/كانون ثان المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان، يريد أن يدعم قائمته مع جهوده في الاستئناف ضد قرار الفيفا بحظر إبرامه لأي صفقات.

وقالت الصحيفة “ريال مدريد يضع خيارين لتدعيم هجومه، وهما أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند، مقابل 80 مليون يورو، والاسم الثاني هو أجويرو”.

وأضافت “فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي مستعد للتراجع ودخول سوق الانتقالات، نظرًا لبعض العروض السيئة للفريق في الفترة الأخيرة”.

وأوضحت “لا يبدو أن عودة موراتا في الصيف الماضي كانت كافية، وهذا هو السبب الذي يدفع ريال مدريد لوضع أجويرو تحت المراقبة”.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول “الصفقة ستكون صعبة، خاصة وأن أجويرو عنصر أساسي في تشكيلة بيب جوارديولا، مدرب السيتي، كما أن عقده ممتد مع النادي الإنجليزي لـ 3 سنوات ونصف”.