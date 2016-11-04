القوات العراقية تتقدم داخل مدينة الموصل وتواجه مقاومة شرسة

الموصل – أ ف ب – تقدمت القوات العراقية الجمعة، داخل الموصل في شمال العراق حيث تواجه مقاومة شرسة من الجهاديين الذين يسيطرون على المدينة منذ أكثر من عامين.

وقال المقدم منتظر سالم من قوات مكافحة الإرهاب، على مشارف المدينة إن قوات مكافحة الإرهاب تقدمت إلى حي الكرامة في شرق المدينة وواجهت إطلاق نار كثيف من اسلحة رشاشة وقنابل من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وشاهد فريق لفرانس برس متواجد مع قوات مكافحة الإرهاب على المدخل الشرقي للموصل، جرافات ومدرعات تدخل حي الكرامة.

وكان إطلاق النار شبه متواصل، فيما وردت تقارير من الجبهة الأمامية على أجهزة القوات اللاسلكية تفيد بأن تنظيم الدولة الإسلامية أقام عوائق وزرع عبوات على طول الشوارع لعرقلة التقدم.

وكانت القوات العراقية انتشرت الأسبوع الحالي في محيط المحور الشرقي للمدينة، وهو المحور الذي شهد التقدم الأكبر بين جبهات ثلاث منذ انطلاق عملية استعادة الموصل في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر.