الأمم المتحدة: الدولة الإسلامية يقتل المئات ويجند أطفالاً حول الموصل

جنيف - رويترز – قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة، إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا مئات بينهم 50 من المنشقين و180 من الموظفين السابقين في الحكومة العراقية حول معقل التنظيم في الموصل.

وأضافت أنهم نقلوا أيضاً 1600 شخص من بلدة حمام العليل إلى تلعفر لاحتمال استخدامهم دروعاً بشرية ضد الضربات الجوية، وأبلغوا بعض هؤلاء بأنهم ربما ينقلون إلى سوريا. كما نقلوا أيضاً 150 أسرة من حمام العليل إلى الموصل الأربعاء.

وذكرت المتحدثة أن المتشددين أبلغوا سكان حمام العليل أنه يتعين عليهم أن يسلموا أطفالهم، ولا سيما الصبية الذين تتجاوز أعمارهم التاسعة في توجه لتجنيد الأطفال فيما يبدو.

وقالت إن متشددي التنظيم يحتجزون قرابة 400 امرأة كردية ويزيدية وشيعية في تلعفر وربما قتلوا ما يصل إلى 200 شخص في مدينة الموصل.

وقالت الأمم المتحدة إنه وردتها أيضاً تقارير عن ضربات جوية تسببت في مقتل مدنيين بما في ذلك ضربات مساء يوم الأربعاء، ورد أنها قتلت أربع نساء وأصابت 17 من المدنيين في حي القدوس بشرق الموصل.