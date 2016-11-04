رئيس الوزراء المصري: ليس لدينا رفاهية تأجيل قرارات الاصلاح الاقتصادي

الجمعة - د ب أ – أكد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، أن قرارات تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف هي قرارات ضرورية، مؤكداً ان مصر ليس لديها رفاهية تأجيل قرارات الاصلاح الاقتصادي.

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس الوزراء الجمعة، أن هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية، والبرنامج الذى ينفذ مصري، مشيراً إلى أن قرار رفع الدعم ليس بالجديد.

وأوضح أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة وفرت من 3 الى 4 مليون فرصة عمل.

وأشار رئيس الوزراء الى أن هناك قرارات أخرى ستتخذها الحكومة لصالح الاستثمار وخدمة المواطن.

واضاف إسماعيل، إن الحكومة المصرية لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوي الخدمي ونفس الأسعار،معتبراً ان سعر تذكرة المترو يؤدي إلى خسائر فادحة لقطاع النقل ولا يجب أن تستمر في ذلك.

يذكر ان المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق قال في وقت سابق إنه في انتظار قرار الحكومة لتحريك زيادة سعر التذكرة، أو الإبقاء على السعر الحالي.

من جهة أخرى ،قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الدولة تأخرت كثيراً في اتخاذ قرارات الاصلاح ويجب عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وأوضح الجارحي خلال المؤتمر الصحافي بمجلس الوزراء أن قرار زيادة اسعار المواد البترولية يخفف من الضغط على الهيئة المصرية العامة للبترول، مشيراً الى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم المستفيدون من دعم المواد البترولية.

وأكد أن الدعم زاد من 33 مليار جنيه في 2009 الى 134 مليار في .2016

وأضاف وزير المالية أن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على التوضيح للشعب الصعوبات التي تواجهها الدولة، لافتاً إلى أن الدين العام وصل إلى 100%، والأجور زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى210 مليار جنيه.

يذكر أن وزارة البترول أعلنت عن قائمة الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية والتي بدأ العمل منذ الدقائق الأولى من الجمعة.