المرزوقي: محاولة الانقلاب كانت لعقاب تركيا على دعم الربيع العربي

فيينا - الأناضول – قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، كانت بمثابة محاولة للانقلاب على “الربيع العربي”.

وأضاف المرزوقي، في العاصمة النمساوية فيينا التي يجري فيها عدد من اللقاءات، إن تركيا قدمت دعماً كبيراً لدول الربيع العربي، لذا فإن محاولة الانقلاب التي شهدتها كانت بمثابة عقاب لها على هذا الدعم.

واعتبر المرزوقي أن الربيع العربي لا يزال مستمراً، لأن الأسباب التي دفعت إليه لا تزال موجودة، مضيفاً أن كل هزة كبيرة يتبعها نشوء نظام جديد مختلف.

وفيما يتعلق بالوضع في مصر، دعا المروزقي منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك ضد الظلم الذي يتعرض له محمد مرسي، أول رئيس منتخب لمصر، والذي يقبع في السجن حالياً، معرباً عن اعتقاده أن مرسي سيخرج يوماً ما من السجن، ويستأنف نضاله.

وبخصوص الاتهامات التي توجه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالدكتاتورية، تساءل المروزقي عن سبب توجيه مثل تلك الاتهامات لأردوغان، وعدم توجيهها إلى (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي.

وحول الأزمة السورية، وخاصة ما يتعلق بأزمة اللاجئين، قال المرزوقي إنه من الضروري إنشاء منطقة خالية من السلاح شمالي سوريا، تحت الحماية التركية.

كما أشار المرزوقي لكون روسيا لاعباً هاماً جداً فيما يتعلق بالأزمة السورية، وأعرب عن اعتقاده بقدرة تركيا على اقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحل دائم في سوريا.