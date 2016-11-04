الفصائل المعارضة تستهدف بالقذائف احد المعابر المحددة في الهدنة في حلب

دمشق - أ ف ب – استهدفت فصائل معارضة الخميس، احد المعابر المحددة لإجلاء مقاتلين ومدنيين من الاحياء الشرقية في مدينة حلب السورية في اطار هدنة روسية دخلت حيز التنفيذ صباحاً، وفق ما افاد الاعلام الرسمي السوري.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، ان “التنظيمات الارهابية (…) تستهدف معبر الكاستيلو بسبعة قذائف صاروخية”. وافاد التلفزيون الرسمي عن “اصابة مراسل الاخبارية السورية بشظايا القذائف الصاروخية التي اطلقها الارهابيون على معبر الكاستيلو”.