البحرين تدين بشدة تفجير “ديار بكر” بتركيا

البحرين - الأناضول – أدانت البحرين “بشدة ” التفجير “الإرهابي” الذي استهدف مبنى مديرية أمن ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الاشخاص.

وأعربت الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، عن “تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية التركية الشقيقة في جهودها لمكافحة التطرف والعنف والقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية”.

وأكدت “تأييدها لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها أنقرة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار”.

وجددت الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الذي “ينبذ العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله”.

وأكدت على ضرورة “تكامل وتضافر جميع الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم”.

وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مقتل 7 أشخاص بينهم شرطيان، في هجوم ديار بكر ، فضلاً عن مقتل مسلح من منظمة بي كا كا الانفصالية.

وقالت ولاية ديار بكر، في بيان صادر عنها، إن منظمة “بي كا كا”، أعلنت مسؤوليتها عن التفجير.

وتوصل خبراء الكشف عن المتفجرات إلى أن حافلة صغيرة مفخخة بأكثر من طن من المتفجرات استخدمت في التفجير.

وأدى التفجير الذي وقع حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الخامسة تغ)، إلى إلحاق أضرار بالمباني المحيطة.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع والي دياربكر، حسين آكصوي، للاطلاع على آخر المعلومات المتعلقة بالتفجير.