مفتي القدس: من ينزعج من صوت الآذان عليه أن يرحل

القدس – الأناضول – قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، الجمعة، بأن من ينزعج من صوت الآذان فإن عليه أن يرحل.

وجاء موقف المفتي بعد أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، نير بركات، وجّه رسالة إلى قائد الشرطة يطلب فيها منه العمل على الحد مما أسماه “ضوضاء الآذان”.

وقال الشيخ حسين، في خطبة الجمعة، اليوم، في المسجد الأقصى، “إن الآذان شعيرة من شعائر الإسلام، وسيرتفع صباحا ومساء، معلناً أن هذه الأرض وهذه الديار المقدسة هي أرض إسلامية”.

وأضاف “الآذان سيرتفع من رحاب المسجد الأقصى وسيرتفع من كل مسجد في المدينة وفي ضواحيها وفي أطرافها”.

وتابع المفتي “من ينزعج من الآذان ومن ذكر الله فليرحل عن هذه الديار، التي قرر الله إسلاميتها وحق المسلمين فيها وحق أبناء القدس وأبناء فلسطين برعايتها والحفاظ على مقدساتها وعلى شعائرها الدينية”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مرات عديدة، أن المستوطنين المقيمين في القدس، “يتضايقون” من صوت الآذان وبخاصة في صلاة الفجر.

وأنشأت إسرائيل منذ احتلالها للجزء الشرقي من المدينة عام 1967، 15 مستوطنة، يقيم فيها ما يزيد عن 210 آلاف مستوطن، بحسب خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية.

كما تضع جماعات استيطانية إسرائيلية، يدها على عشرات المنازل الفلسطينية في أحياء البلدة القديمة في القدس.

وتتواجد عشرات المساجد في أحياء القدس الشرقية، حيث يعيش أكثر من 310 آلاف فلسطيني، يعود بعضها لمئات السنين.